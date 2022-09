Dordtse horeca kunnen ook dit jaar belasting voor hun terrassen in eigen zak houden

Vers bloed en hogere kantineom­zet - tennis­clubs zijn maar wat blij met hun padelbanen

Twintigers en dertigers stromen toe. De aanleg van twee padelbanen is een schot in de roos gebleken voor de Nieuw-Lekkerlandse Tennisclub (NLTC). De mix van tennis en squash, want zo is padel het best te omschrijven, zorgt bij veel meer tennisverenigingen voor verse aanwas.

29 augustus