Dordtse deelscooters voorlopig niet te gebruiken, gemeente in de wachtkamer

De inmiddels welbekende groene deelscooters van GO Sharing zijn wegens ‘onverwachte omstandigheden’ niet beschikbaar in Dordrecht. Oorzaak: het faillissement van fabrikant GreenMo. De gemeente wil graag dat ze terugkomen, maar zit in de wachtkamer.

Sinds vrijdag is het niet mogelijk gebruik te maken van de groene scooters van GO Sharing. Wie de app opent, krijgt de melding dat de brom- en snorfietsen per direct onbeschikbaar zijn. In Dordt rijden normaal gesproken zo'n tweehonderd deelscooters rond. Daar werd flink gebruik van gemaakt, dagelijks gemiddeld 2,3 ritten per voertuig oftewel 73.687 ritten in dertien maanden.

Die populariteit leidde overigens ook tot ruim zeshonderd klachten over lukraak geparkeerde scooters. Daarom konden ze sinds kort alleen nog geparkeerd worden op 167 aangewezen plekken.

Deze melding krijgen gebruikers via de app als ze een scooter willen gebruiken:

Volledig scherm GoSharing meldt problemen met hun voertuigen. © GoSharingapp

Maar de van GreenMo geleasede scooters zijn voorlopig niet te gebruiken, omdat dat bedrijf vorige week failliet werd verklaard en de curator heeft bepaald dat de ze van straat gehaald moeten worden. GO Sharing was in november in het nieuws, omdat het bedrijf stopte in drie kwart van de steden waar het actief was. In Dordrecht bleven de scooters wél beschikbaar.

De gemeente laat weten graag deelscooters weer te verwelkomen in de stad, omdat ze bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. ,,Maar we kunnen nu niet meer dan de ontwikkelingen afwachten’’, zegt woordvoerder Mark Benjamin. ,,Dit soort vervoer willen we al gemeente graag stimuleren.’’

Daarom heeft ook concurrent Check een vergunning gekregen in Dordrecht, al is nog onduidelijk wanneer dat bedrijf van start gaat in de stad.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.