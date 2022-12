Dordtse decemberdagen begonnen met start Dwaalspoor en Winterpleinen

Het Dwaalspoor is vanaf nu te zien. Tijdens de wandelroute lopen bezoekers door het centrum, waarbij ze lichtprojecties met verhalen over Dordrecht zien. Nieuw is dit jaar ook een grote lichtprojectie op de Grote Kerk. Om die reden is de normaliter wapperende Nederlandse vlag op de kerk eerder deze week al verwijderd.

Op de projectie op de Grote Kerk is de bouw van de kerk te zien en zien de wandelaars ook hoe de toren er eigenlijk uit had gezien, als er niet door verzakking van de ondergrond was gestopt met bouwen. Er zijn nog elf andere projecties te zien, zoals in de Museumtuin, maar ook langs de zijde van café Babylon op het Scheffersplein is een animatie en die gaat over dé uitvinding van Dordt: de frikandel.

De route is elke dag van 17.00 tot 22.00 uur te bezoeken; alleen op eerste kerstdag en 31 december zijn er geen projecties. Op 9 december begon het Dwaalspoor en dat duurt tot en met 8 januari.

Het Dwaalspoor én de stad zelf zijn niet alleen wandelend te begluren, ook vanaf het water kom je in de kerststemming. Zo voer er vrijdagavond een kerstmuziekboot door de Wolwevershaven heen, maar er is nog een volledig nieuw element: de Dordtse decembervaarten.

Wekenlang ‘s avonds varen

Dit weekend, maar ook van 14 tot en met 18 december en vervolgens van 21 december tot en met 8 januari, varen er elke avond meerdere boten vanaf de Grote Appelsteiger/Wijnbrug langs en door de stad. ,,Alleen op de kerstdagen varen we niet’’, vertelt Jaap Bouman van organisator Klein Schippersgilde.

Vrijdagavond begon het rustig met de vaarten, vertelt Bouman. ,,Er was ook voetbal, dus er ging alleen om 17.30 uur een rondvaart.’’ Het weekend zit al stukken voller en op de komende weekenddruktes wordt dan ook geanticipeerd. ,,Mensen moeten van tevoren reserveren en op basis van de aanmeldingen, kijken we hoeveel boten er varen. Er zijn er in totaal zo’n tien á elf. Vanaf 17.30 uur vertrekken de boten, vervolgens elk halfuur tot de laatste vaart om 21.30 uur.’’ In de weekenden varen er dus meer boten. ,,En rondom de feestdagen ook.’’

De rondvaart duurt ongeveer een uur. Er zijn voor sommige avonden al wat tickets (15 euro per stuk) verkocht, maar er zijn er ook nog genoeg te koop. Die vinden geïnteresseerden op de website van Klein Schippersgilde. Bouman heeft er veel zin in. ,,Dit is het derde jaar dat we het organiseren, maar vanwege corona pas de eerste keer dat het daadwerkelijk door kan gaan. We hebben de bootjes versierd en de mensen op de boten in de jachthavens en de mensen die eromheen wonen, gevraagd of ze de huizen ook een beetje willen versieren. Het wordt leuk.’’

Ook nieuw én vrijdagavond begonnen: de Winterpleinen. Op vier plekken in het centrum zijn pleintjes met houten chaletjes uit de grond gestampt. In die chalets zitten Dordtse (horeca)ondernemers, bij wie je een hapje, een borrel (of meerdere borrels) kunt halen. Dat kan dagelijks van 17.30 tot 22.00 uur. Bezoekers vinden de pleinen in de Grotekerkstuin, op de Voorstraat-West bij het stadhuis, op het Scheffersplein en ter hoogte van Distilleerderij Rutte.

Er zijn nog veel meer activiteiten in december. Het volledige programma is te vinden op de website van de Dordtse Decemberdagen, waar ook de plattegrond met looproutes van het Dwaalspoor te vinden zijn.

