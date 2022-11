Dordtse crisisnoodopvang asielzoekers nog langer open, nu tot eind maart volgend jaar

De crisisnoodopvang voor asielzoekers aan de Marconiweg in Dordrecht blijft nóg langer open. De gemeente heeft een verzoek van het kabinet daartoe gehonoreerd. Het is de tweede keer dat de termijn verlengd wordt.

In het gebouw op bedrijventerrein Louterbloemen arriveerden in juli 160 asielzoekers, om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Daar was het afgelopen zomer kommer en kwel, omdat voor lang niet alle asielzoekers een slaapplek was. Daardoor moesten elke nacht honderden mensen buiten slapen. Daarop riep het kabinet de hulp in van de 25 veiligheidsregio’s.

‘Meer visie en daadkracht nodig’

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Dordtse crisisnoodopvang al op 1 oktober gesloten zou worden, maar die termijn werd eerder vanwege een aanhoudend gebrek aan bedden in Ter Apel al verlengd tot 31 december. Nu worden er nog eens drie maanden aan geplakt. De asielzoekers kunnen in ieder geval tot 31 maart volgend jaar in Dordrecht blijven.

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff was eerder kritisch over de gang van zaken: ‘Deze opvangcrisis heeft meer visie en daadkracht van het kabinet nodig’, liet hij eerder optekenen in een persbericht van de gemeente.

Pleisters plakken

‘Er moet een structurele oplossing komen voor dit probleem. Nu plakken we spreekwoordelijk met pleisters, terwijl er eigenlijk een operatie nodig is. Dat is niet aan veiligheidsregio’s of gemeenten, maar aan het kabinet.’

In een nieuw bericht van de gemeente zegt hij nu: ‘Ik ben het Havenbedrijf Rotterdam en het Leger des Heils wederom dankbaar voor het beschikbaar stellen van het pand aan de Marconiweg. Ook ben ik de ondernemers in de omgeving dankbaar. De sfeer is, zeker gezien de omstandigheden, gemoedelijk.’

