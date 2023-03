Dordtse coffeeshop beschoten na brandstichting, medewerkers aangeslagen

Medewerkers van de coffeeshop, die aan weerzijden voorzien is van beveiligingscamera's op de gevel, werden in de nacht van zaterdag op zaterdag gealarmeerd door de politie. De coffeeshop werd anderhalve maand geleden ook al het slachtoffer van brandstichting . Toen raakte de entree zwaar beschadigd. Dat voorval was voor burgemeester Wouter Kolff aanleiding om de zaak voor twee weken te sluiten.

Medewerkers aangeslagen

De medewerkers van de coffeeshop zijn aangeslagen door de beschieting. ,,Eén keer een brandstichting is vervelend, maar we dachten dat dat het was. We hebben geen idee in welke hoek we het moeten zoeken. Is het concurrentie? Jaloezie? Willen mensen ons uit de straat hebben? We weten het domweg niet.’’