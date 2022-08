Dordtse binnenstad ruikt en ademt na twee jaar afwezigheid weer naar de Pasar Malam

De hele binnenstad van Dordrecht ruikt lekker. Een tweetje van een fan van de Pasar Malam, die zondagmiddag is begonnen. Op het eerste gezicht misschien een tikkeltje overdreven. Totdat je er daadwerkelijk bent en tussenin staat. Want Dordrecht ademt deze dagen Zuidoost-Azië, en niet zo weinig ook.

De markt kon na een afwezigheid van twee jaar vanwege corona deze zomer eindelijk weer doorgaan. In 2021 leek de weg ook vrij, maar de organisatie besloot in mei een streep te zetten door het evenement. De Pasar Malam van dat jaar worden toegevoegd aan de Dordtse Feesten bij het Energiehuis, maar dan zou er ook een kaartje gekocht moeten worden. En dat zag niemand zitten. De Dordtse Indomarkt was immers altijd gratis.

Daarom leek het er zondag op dat de afgelopen jaren even flink moesten worden ingehaald. Talloze foodtrucks en terrassen vulden de markt tussen het Achterom en het Statenplein. Aan beide uiteinden waren podia te vinden met dans- en zangoptredens. Maar er was voornamelijk eten. Veel eten. En vers bereid.

Sinds 1974

Dus rook het er heerlijk. Zoals het hoort op een Pasar Malam. Natuurlijk was ook Toko Yvon er met een eigen stand. En daar was het de hele dag druk. Dat leverde meterslange rijen op voor de toonbank van Yvon, die al sinds 1974 Aziatische en Surinaamse lekkernijen verkoopt in de zaak aan het Dordtse Admiraalsplein.

Nog zo'n Dordtse foodheld: Broertjes Saté. ,,Een gezellige chaos”, zegt Erol Woudenberg. ,,Het is sinds de opening al heel druk. We staan hier nu een paar uur en ik schat dat we al zo'n 700 broodjes saté hebben verkocht. Soms leek het even rustig te worden, maar dan draaide je je even om en stond er weer een lange rij. De ene keer naar links, de andere keer naar rechts.”

Woudenberg zegt dat het moeilijk in te schatten is of er ooit meer bezoekers waren op de Pasar Malam in Dordrecht. ,,Ik heb de indruk dat er minder standhouders zijn, maar dat er meer terrassen zijn neergezet.”

Letterlijk avondmarkt

Spekkoek, sponscake, verzorgende huidcrèmes, de producten van het Dordtse Sambalmeisje, beeldjes, boeddha's, sieraden en andere accessoires, cd's en boeken, kleding; waar je ook keek, de markt ademde de sfeer van Zuidoost-Azië tijdens de eerste dag van de Pasar Malam dat letterlijk avondmarkt betekent.

Volledig scherm Natuurlijk mag er geen saté ontbreken. © Jeffrey Groeneweg

En dat enorme aanbod aan producten en al dat eten, kan de nodige keuzestress opleveren. Of stress van het lange wachten bij de foodtrucks. Een ontspannende stoelmassage kan dan de komende dagen uitkomst bieden. Midden tussen de eetkramen is er eentje te vinden. Zo'n twintig minuten voorovergebogen op zo'n massagestoel doet alles om je heen even vergeten. Letterlijk.

De geluiden om je heen ebben langzaam weg en dat onwennige gevoel in zo’n stoel met drommen voorbij lopende mensen, ben je al snel vergeten. De massagetechniek komt uit Indonesië, vertelt Anja Verhoeven van Imas Trainingen.. ,,En dit is heel laagdrempelig. Je hoeft je kleding niet uit te doen en je kunt met een stoelmassage binnen een kwartier al goede resultaten boeken.” Ze pakt er nog wat attributen bij: een stok van bamboe en een jadesteen. ,,In het Indonesisch kerok, in Vietnam Cao Gio en in China noemt men de techniek waarmee met bijvoorbeeld zo’n steen of een munt over de huid wordt geschraapt Guasha of Gua Sha.”

Volledig scherm Etenswaren tot zover het oog reikt. Om meteen op te eten of mee naar huis te nemen. © Jeffrey Groeneweg

De grootste Pasar Malam van Nederland is er nog tot en met woensdag 10 augustus. Op maandag en dinsdag is de markt open van 12.00 tot 20.30 uur, op woensdag tot en met 19.00 uur. Het volledige programma van de twee muziekpodia is te vinden op istimewa-events.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.