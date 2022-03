Dordtse begraafplaats krijgt eigen straatnamen

Hertelling ligt op de loer in Dordt: 'Menselijke foutjes kunnen nu invloed hebben’

De Dordtse afdeling van Denk wil een hertelling van de stemmen. Ook VSP heeft twijfels bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht. ,,Als we het over betrouwbare en eerlijke politiek hebben, moet dit tot de bodem uitgezocht worden.”

19 maart