‘Dordtse Baantjer’ speelt zich deze keer af rondom de laatste kerstmarkt: was het een ongeluk of misdrijf?

Dordrecht houdt vast aan 75 euro voor huishou­dens: ‘Ik zie ruimte om dit volgend jaar nog een keer te doen’

Geen politieke partij in Dordrecht ziet een eenmalig extraatje van 75 euro per huishouden als de ultieme oplossing om inwoners door financieel onzekere tijden te loodsen. Maar voor alternatieven bleek dinsdag in de gemeenteraad geen steun. Sterker nog: mogelijk komt het college over een jaar opnieuw met zo'n tegemoetkoming in de kosten.

9 november