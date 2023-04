Dordts gezin geraakt dat ze ondanks racisme van agent weer voor rechter moeten komen: ‘Een enorme dreun’

COLUMN Ik pleit voor de invoering van een ‘klotsbe­sten­dig’ vergun­nings­stel­sel

Het waterbed dat betaald parkeren heet, klotst in een gestaag tempo over het eiland en ‘de grens van gratis’ schuift steeds verder op. In de Sterrenburgse Regenboogstraat, waar ik een groot deel van mijn jeugd doorbracht, beschikte hooguit de helft van de bewoners over een auto en dus was er aanvankelijk parkeerruimte in overvloed en was het op straat heerlijk voetballen.