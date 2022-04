Dordts evenementenseizoen van start; dit is er morgen allemaal te doen in de binnenstad

Het evenement vindt normaal gesproken in het najaar plaats, maar na twee jaar afwezigheid door corona en een wat ruimer budget is een voorjaarseditie geen probleem. De organisatie vindt het zelfs erg leuk. ,,Je merkt dat mensen er echt weer aan toe zijn. Lekker de stad in, leuke dingen doen. We konden een paar paasactiviteiten organiseren of echt uitpakken; het is dat laatste geworden’’, laat Andrea Klingler van Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD) weten.