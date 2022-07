Dordts bedrijf Livit expert in prothese op maat: ‘Een slecht product betekent dat iemand langer in een rolstoel zit’

Waarom je je veters niet te strak moet strikken: ‘Als je die voetspier­tjes traint, wordt de balans beter’

We verwaarlozen massaal onze voeten. En als we er al aandacht aan besteden, gebeurt dat vaak op een verkeerde manier, meent voetexpert Rob Donkers. Over de zin en onzin van steunzolen en de noodzaak om onze veters anders te gaan strikken.

26 juni