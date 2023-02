Dordtenaar Piet loopt kilometers om ‘mystieke’ grenspalen op te sporen en fotograferen

Wethouder ziet in azc kansen voor omgeving: ‘Het kan positief uitpakken voor omwonenden’

Het toekomstige asielzoekerscentrum in Dordrecht ligt binnen de gemeentegrenzen, maar veel scheelt het niet. Volgens wethouder Chris van Benschop is er geen andere optie dan de minimaal vijfhonderd asielzoekers te huisvesten op het afgelegen bedrijventerrein Distripark bij de Dordtse Kil. ,,Tenzij je een azc plaatst op een woningbouwlocatie, maar dat is niet te verkopen aan de inwoners.’’

