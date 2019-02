Dordtenaar (80) met kinderporno hoeft de cel niet in

UPDATE Bewoners ontruimde straat in Papen­drecht: ‘Wij zijn niet bang voor een explosie’

11:36 Bewoners van de Guido Gezellestraat in Papendrecht hebben hun huizen tijdelijk moeten verlaten, omdat er in de straat een gaslekkage is geconstateerd. Bewoners vermoeden dat de lekkage is ontstaan tijdens grondwerkzaamheden, die al enige tijd plaatsvinden in de straat.