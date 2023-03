Dordt onder de Loep: Erik brengt Dordtse ondernemers op een nieuwe manier in beeld

indebuurt.nlDordrecht zonder ondernemers is geen Dordrecht. Daarom zet Erik Blokland ze in het zonnetje via zijn platform Dordt onder de Loep. Door middel van video’s geeft hij ondernemers uit alle wijken een gezicht.

Erik begon in november 2022 met het Instagram-account Dordt onder de Loep en heeft binnen een paar maanden 600 volgers op sociale media. Hij is al langer video editor en wilde nu in zijn eigen stad aan de slag. Voor Dordt onder de Loep gaat hij bij ondernemers langs om een korte reportage te maken. “Met deze video’s wil ik vooral jongeren aanspreken en aansporen eens langs te gaan. Het zijn korte, vlotte filmpjes waarin je een overzicht van de eigenaar en de zaak ziet.”

Alles gaat spontaan

Voordat Erik bij een ondernemer langsgaat, heeft hij geen plan. Het enige dat hij weet, is dat de ondernemer centraal staat. “Als ik ergens binnenstap, kijk ik op dat moment wat me aanspreekt. Ik maak beelden van het pand en laat de eigenaar spontaan een paar vragen beantwoorden. Anders krijg je zo’n ingestudeerd verhaaltje. Aan de hand van de sfeer bepaal ik welke muziek ik onder de video zet.”

De allereerste video voor Dordt onder de Loep was bij De Stadsbranderij, omdat de eigenaar een kennis van Erik is. Daarna kreeg hij veel leuke reacties. Dat motiveerde hem om ermee door te gaan. Nu gaat hij meerdere per dagen op pad om beelden te maken. “Ik ben al bij Het Huis van Gijn, BBQing Dordrecht, Opa & An en de Travel Store geweest. Bij die laatste was ik vooral benieuwd hoe het er vanbinnen uitzag. Ze zitten namelijk in een kerkgebouw. Waar wordt zo’n pand voor gebruikt?”

Plekken waar niemand komt

Het idee om ergens even binnen te kijken, hoopt Erik vaker te mogen doen. “Ik wil filmen op plekken waar je niet zo snel komt. Bijvoorbeeld de zolder van de Grote Kerk, de Groothoofdspoort of de ruimte boven station Dordrecht. Dit zijn plekken waar veel mensen langslopen, maar wat zit er nou eigenlijk? Naast de video’s over ondernemers wil ik dit ook verder uitbreiden.” Ook mensen die veel kennis over een bepaald onderwerp hebben, komen bij Erik in het vizier. Zo sprak hij Arie Pankras die een fotoboek uitbracht met alle bruggen in Dordrecht.

Quote Ik leer mijn stad op een nieuwe manier kennen Erik Blokland, Dordt onder de Loep

Uitbreiden

Erik maakt de filmpjes in zijn vrije tijd, puur omdat hij het zo leuk vindt. “Ik werk van 06.00 tot 14.30 uur en pak daarna de bakfiets. In Dordrecht is het makkelijk om met de fiets overal te komen. Daardoor maak ik soms wel lange dagen, maar dat vind ik juist leuk. Op donderdag heb ik papadag en dan gaat ons dochtertje ook mee naar de afspraken. Ik kom met zoveel nieuwe mensen in contact en leer mijn eigen stad op een nieuwe manier kennen.”

Als Dordt onder de Loep meer bekendheid krijgt, wil Erik het team uitbreiden. “Het lijkt me leuk als er schrijvers en meer cameramensen aan de slag kunnen. En iemand die de filmpjes gaat presenteren, zodat Dordt onder de Loep een gezicht krijgt. Of ik dat zelf niet wil doen? Nee, ik werk veel beter achter de camera.”



Benieuwd naar de video’s van Dordt onder de Loep of heb je zelf interesse in een filmpje van jouw bedrijf? Je volgt Erik via @dordt_onder_de_loep.

