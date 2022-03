Dordt krijgt een boekhandel voor Engelstalige boeken: ‘Engelse boeken zijn nu populairder dan ooit’

Egelopvang waarschuwt: ‘Pas met snoeien en maaien op voor egeltjes in winter­slaap’

De Egelopvang in Papendrecht roept op om bij het maaien en snoeien voorzichtig te zijn. Afgelopen weekend werden twee egels binnen gebracht, die tijdens hun winterslaap in de problemen kwamen doordat mensen in de tuin aan het werk waren. Eén werd door een maaier geraakt en overleefde het niet.

