Dordt komt met actieplan ondermijning: ‘Steeds beter inzicht op processen en werkwijzen’

RECHTSZAAK Handlanger van een wapenhande­laar? ‘Heb nooit een pistool gehad’, zegt Papendrech­ter

Na de aanhouding van een wapenhandelaar in een Rotterdams café vond de politie bij invallen op twaalf adressen een ‘compleet wapenarsenaal’. Twee van die panden waren van Papendrechter Brian de G. (32). In zijn kluis lagen onder meer 309 kogels, drie magazijnhouders en een lege doos van een Glock. Alleen een vuurwapen ontbrak. De G. ontkende maandag tijdens zijn rechtszaak dat hij een handlanger was, maar dat gelooft het OM niet. ,,Hij zit er veel dieper in dan hij wil zeggen.”

9 januari