Dordt heeft relatief heel veel stekkerautorijders; In Hardinxveld is de elektrische auto juist niet populair

In zowel Dordrecht als de hofstad is 4 procent van het totaal aantal auto’s in de gemeente een elektrisch exemplaar. Alleen Teylingen, een gemeente tussen Noordwijk en Leiden, reikt met 4,9 procent hoger. Al is dat wel een vertekend beeld want 734 van de 1003 e-auto’s hier behoren tot een leasemaatschappij, dus de meeste van deze auto’s zullen elders zijn.

Diesel verliest aan populariteit

Begin deze maand stonden er in Zuid-Holland 42.940 elektrische personenauto’s geregistreerd, op een totaal van ruim 1,6 miljoen. Diesel rijden verliest er aan populariteit, een trend die ook landelijk te zien is. Van alle gemeenten in Zuid-Holland telt Gorinchem het hoogste percentage (11,4 procent) dieselauto’s. Het percentage elektrische auto’s is er 2,5 procent. Dat is nog altijd een procent meer dan in buurgemeente Hardinxveld-Giessendam.