Dordrechts Museum is op zoek naar kunstenaars met migratieverleden voor een nieuwe tentoonstelling

Er gaat een speciale co­vid-afdeling voor vluchtelin­gen open in Dordrecht: ‘Dan kunnen ze daar in isolatie’

Vluchtelingenopvang Crownpoint in Dordrecht heeft vanaf nu een speciale covid-afdeling, waar positief geteste mensen, die niet in hun eigen opvanglocatie in de regio Zuid-Holland Zuid in isolatie kunnen gaan, opgevangen kunnen worden. Er zijn in totaal 14 plekken beschikbaar.

28 november