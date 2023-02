Dordrecht wil wisselgeld voor opvang asielzoekers in azc: ‘Regiogemeenten moeten met billen bloot’

Vuur­werkaan­slag in Alblasser­dam bestraft met 1,5 jaar celstraf

Een auto met vuurwerk midden in de nacht laten ontploffen in een woonwijk. Levensgevaarlijk, zo stelde de rechtbank in de strafzaak tegen Alblasserdammer Omar A. (34). Hij ontkende betrokkenheid, maar werd toch schuldig bevonden.

7 februari