Dordrecht wil asielzoekerscentrum voor minstens 500 mensen, én Oekraïners in Crown Point gaan verhuizen

UPDATEDordrecht gaat op zoek naar een plek in de stad voor een asielzoekerscentrum, waar minstens 500 mensen kunnen worden opgevangen. Bovendien gaan honderden gevluchte Oekraïners die nu nog gevestigd zijn in gebouw Crown Point in december verhuizen naar naar het naastgelegen Stadskantoor in Dordrecht. ,,Dit wordt nog een hele kluif.”

In en rondom kantoorgebouw Crown Point zijn sinds vorig jaar 835 Oekraïense vluchtelingen gevestigd, maar dat gebouw is vanaf 1 december niet meer beschikbaar. Daarom is de afgelopen tijd gezocht naar een andere locatie, die nu een deur verder aan de Spuiboulevard gevonden is. Om dat mogelijk te maken moeten honderden ambtenaren vanaf 1 juni op andere plekken gaan werken. Na die datum wordt de boel verbouwd, meldt Dordtse burgemeester Wouter Kolff.

Quote We doen als regio nu veel te weinig aan opvang voor vluchtelin­gen aan asielzoe­kers Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht

Ondertussen werkt de gemeente ook aan plannen voor een asielzoekerscentrum (azc) in de stad, waar 500 asielzoekers -overloop uit Ter Apel- terechtkunnen. Een locatie is nog niet bepaald, maar gedacht wordt aan een bedrijventerrein.

De wereld is op drift

,,De wereld is nogal op drift. Er zijn veel conflictsituaties, onder andere in Oekraïne. Al sinds maart vangen we in onze stad ook veel Oekraïners op. Zo’n 835 mensen in Crown Point, plus nog de mensen die op de boot zitten en binnenkort gaan verhuizen”, licht Kolff toe. ,,En daarnaast nog zo’n twee- of driehonderd Oekraïners die bij mensen thuis worden opgevangen. Bij elkaar best een hele groep.”

Daarnaast is er de situatie in Ter Apel, en de reguliere instroom die dit jaar en afgelopen jaar hoger was dan normaal. ,,Tegelijkertijd zien we dat het aantal opvangplekken is afgenomen in het hele land en dat zorgt ook voor de taferelen die we in Ter Apel hebben gezien en de noodzaak voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om crisisopvang te realiseren voor die groep mensen.”

Dordrecht reageert met het aanbod voor een azc in de stad op een dringend beroep van het Rijk om extra opvangcapaciteit te regelen. Volgende maand gaat waarschijnlijk een wet gemeenten dwingen. De zogenoemde spreidingswet. ,,Om te zorgen dat asielzoekers in het land worden verdeeld”, legt Kolff uit. ,,En kort gezegd moet iedere gemeente een bijdrage leveren aan die reguliere opvang. Het is niet per se zo dat het aantal op te vangen asielzoekers wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners, maar mag regionaal worden afgestemd.”

Volledig scherm Gebouw Crown Point waar vluchtelingen uit Oekraine nu wonen. © Victor van Breukelen

De ene gemeente kan of gaat bijvoorbeeld meer asielzoekers opvangen, en de andere meer vluchtelingen uit Oekraïne. Vast staat in ieder geval dat in de regio Zuid-Holland Zuid ‘te weinig’ wordt gedaan, meent Kolff. Er moet méér opvang worden gerealiseerd. De azc én de extra plekken die nog moeten komen voor vluchtelingen uit Oekraïne in de regio, is een goede stap in die richting.

‘Verhuizing is een hele kluif’

Al gaat dat zo eenvoudig nog niet. De verhuizing van vele honderden vluchtelingen van bedrijvenpand Crown Point ‘buurpand’ het Stadskantoor, aan de Spuiboulevard, heeft wat voeten in aarde. Of zoals Kolff zegt: ,,De transformatie van het Stadskantoor wordt een hele kluif.” Niet alleen omdat er honderden ambtenaren van werkplek moeten verhuizen, onder meer naar de gebouwen Hellingen, Noordendijk 248 en het Springergebouw. Óok omdat het hele stadskantoor moet worden leeggemaakt en gereed voor bewoning. ,,Het hele pand wordt omgebouwd, met uitzondering van de begane grond. De vergader- en commissiezalen blijven bijvoorbeeld gewoon in gebruik. Net als de monitorfunctie van de boa’s.”

Quote We zien ook bij Oekraïners dat het van belang is om deel te nemen aan de maatschap­pij, dat kan onder meer door te werken Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht

Nu was het op zich al de bedoeling dat de ambtenaren zouden verhuizen, maar dan pas in 2025 als het nieuwe Stadskantoor (Huis van Stad en Regio) naar verwachting wordt opgeleverd. Er loopt nu nog een onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen, waarvan de uitkomsten volgende maand worden verwacht. Ook de Nationale Opvangorganisatie (NOO) moet nog groen licht geven. ,,We hebben hiermee een oplossing bedacht met onze medewerkers en het college die best wel impact gaat hebben, maar we gaan het wel doen. We gaan onze medewerkers verdelen over drie panden en het college ook elders huisvesten. Het gaat om een periode van een kleine twee jaar.”

Een azc in Dordrecht

Wat ook nog een hoop voeten in aarde heeft, maar nog wat meer onzeker is, is het plan voor een azc in Dordrecht. De stad wil minstens 500 asielzoekers, overloop uit Ter Apel, op gaan vangen. Minstens, want: ,,We zijn bereid te kijken of we een groter aantal mensen kunnen opvangen hier”, zegt Chris van Benschop. Maar dan moet er wel oog zijn voor bepaalde kwesties, gaven burgemeester en wethouders aan: een goede bereikbaarheid, aandacht voor duurzaamheid en asielzoekers zouden ruimere mogelijkheden moeten krijgen om betaald werk te doen.

Volledig scherm Het was een tijdje zo druk bij aanmeldcentrum Ter Apel, dat mensen buiten moesten slapen. © ANP / ANP

Momenteel ‘mogen’ asielzoekers, anders dan vluchtelingen uit Oekraïne, maar een beperkt aantal weken in een jaar werken van de overheid. Dordrecht zou graag zien dat dat -in ieder geval tijdelijk- verandert. ,,Dat is een gesprek dat we moeten voeren op een moment dat we dit aanbod doen. We zien ook bij Oekraïners dat het van belang is om deel te nemen aan de maatschappij, dat kan onder meer door te werken. Bovendien, als je mensen opvangt moeten die ook kunnen bijdragen.”

‘Dordrecht neemt nu verantwoordelijkheid door ruimte beschikbaar te stellen voor een azc met minstens zoveel plaatsen als de gemeentelijke taakstelling’, zegt een woordvoerder. De stad wil ook in gesprek met omliggende gemeenten, om te kijken wat zij kunnen en willen doen om de asielcrisis het hoofd te bieden. In aanmeldcentrum Ter Apel is het al maanden overvol. Momenteel zijn in Zuid-Holland 1800 reguliere asielplekken, waarvan 500 in 's-Gravendeel. ,,Vrij recent is besloten dat die opvang voor vijf jaar openblijft”, weet Kolff.

Werk

Met de Oekraïense vluchtelingen in onder meer Crownpoint gaat het op vlak van werk goed, zegt Kolff. En dat zou zo misschien ook wel kunnen gaan met asielzoekers. ,,Zo’n beetje zeventig procent van de volwassen vluchtelingen uit Oekraine werkt. En dat gaat erg goed. Natuurlijk is er een aantal dat geen Engels spreekt, waar taal een probleem is, maar daar wordt aan gewerkt met onder meer taalles. Het algemene beeld is dat het vlot loopt en dat mensen erg gemotiveerd zijn. We zijn als gemeente ook actief bezig mensen aan de slag te krijgen, onder meer met Kickstart vanuit het UWV.”

In de regio Zuid-Holland Zuid zijn momenteel rond de 2450 leefplekken gecreëerd voor de mensen in nood, in leegstaande panden, (bedrijfs)gebouwen, afgehuurde cruiseschepen en bij kerken. En die worden allemaal bezet. ,,Er moet nog gekeken worden naar 340 plekken, en mijn beeld is dat we in Dordrecht ons aandeel wel echt leveren. Dus die plekken moeten uit de rest van de regio komen.”

Waar komt dat azc?

Vóór de raadsvergadering van 7 februari moet er een locatie bekend zijn voor het azc in Dordrecht. Daarnaast willen burgemeester en wethouders eerst zekerheid over de verhuizing van Oekraïners naar het Stadskantoor. Als die verhuizing niet door gaat, moet de gemeente eerst op zoek naar vervangende opvangplaatsen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.