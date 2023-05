Dordrecht verliest titel ‘shorttrackcity’ aan Tilburg

Dordrecht is niet langer de shorttrackhoofdstad van Nederland. Na een periode van elf jaar, waarin de ijshal in de Sportboulevard negen keer het decor was van een internationaal groot shorttrackevenement, neemt Tilburg het stokje over. De komende vijf jaar is de Brabantse stad de gastheer voor Europese en mondiale titeltoernooien op shorttrackgebied na de ondertekening van een overeenkomst met schaatsbond KNSB en TIG Sports.