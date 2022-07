Dordrecht vangt 170 asielzoekers op in oude nachtopvang Leger des Heils

Het gaat om crisisnoodopvang, wat betekent dat de mensen die er verblijven bed, bad, brood en veiligheid wordt geboden. Dordrecht komt hiermee tegemoet aan het verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om op korte termijn crisisnoodopvang te realiseren.

Het is overigens niet zo dat de 170 opgevangen asielzoekers weken verblijven in het pand aan de Marconiweg. ,,Ze komen en gaan. Dat wordt aangestuurd vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)”, vertelt gemeentewoordvoerder Marc van Wijnen.

Alle veiligheidsregio’s in het land kregen het verzoek van het Rijk om op korte termijn 225 asielzoekers op te vangen, om de druk op de opvang van het COA in Ter Apel te verlichten. Waar de overige 55 asielzoekers terecht kunnen, wordt spoedig bekendgemaakt.

Monitoren

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff: ,,Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft via het Veiligheidsberaad een dringende oproep gedaan om tijdelijk hulp te bieden. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan momenteel de toestroom van asielzoekers niet aan, waardoor er vaak geen slaapplaatsen meer beschikbaar zijn. In het hele land wordt gewerkt aan hulp. Door vanuit de gemeente Dordrecht deze crisisnoodopvang aan te bieden, dragen we bij om de ergste nood in Ter Apel te verlichten. Vanzelfsprekend zullen we goed monitoren hoe de opvang verloopt. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor vervoer, het leveren van zorg en is medeverantwoordelijk voor de personele bezetting.”

Kolff gaf vorige maand aan dat het kabinet met extra mensen over de brug moet komen. Met de huisvesting van Oekraïners heeft de gemeente de handen al behoorlijk vol. Van Wijnen: ,,Het Rijk en de provincie zouden extra medewerkers leveren. Voor velen is het nu hard werken, ook met de opvang van Oekraïners, dus alle hulp is welkom.”

Zwijndrecht was in eerste instantie van plan om 150 asielzoekers op te vangen in de Develhal en Develsteinhal. Daar zag de gemeente echter vanaf toen het CAO de vraag wijzigde en vroeg om 225 opvangplekken per veiligheidsregio, voor de duur van drie maanden. ,,Onze hallen zijn niet geschikt om de vluchtelingen drie maanden lang in op te vangen’’, liet de Zwijndrechtse burgemeester Hein van der Loo in een persbericht van de gemeente weten. De vluchtelingen zouden in eerste instantie twee weken in Zwijndrecht blijven.

Samenstelling groep

Hoe de samenstelling van de groep van 170 mensen in Dordrecht zal zijn, is nu nog niet bekend. De gemeente laat wel weten dat er wordt gekeken naar mogelijkheden van dagbesteding, voor zowel oudere mensen als kinderen. Waar de asielzoekers heengaan na 1 oktober is aan het kabinet en COA.

Omliggende bedrijven op het bedrijventerrein zijn al op de hoogte gebracht van de komst van de asielzoekers. Het pand, dat tot afgelopen voorjaar in gebruik was als nachtopvang voor het Leger des Heils, hoeft niet heel erg te worden aangepast om het gebruiksklaar te maken.

