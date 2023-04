Dordrecht telde ooit spraakmakende republikeinen, maar was meestal toch een Oranjestad

Missie in Libanon gaat voor Annelies Koning boven volleybal: ‘Heb wel een traantje gelaten’

Annelies Koning sloot onlangs haar volleybalcarrière af bij eerstedivisionist Volley Meerkerk’95. De reden was bijzonder: de 34-jarige inwoonster van Leerdam is namelijk acht maanden op missie in Libanon waar zij als stafadviseur fungeert.