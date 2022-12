Dordrecht steeds meer een magneet voor de onderwereld: ‘We schamen ons’

Melding overval in winkelcen­trum De Schoof in Ambacht, maar ‘lijkt eerder op poging diefstal’

De politie is woensdagavond opgeroepen voor een melding van een overval in winkelcentrum De Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht. Ter plaatse bleek het niet om een overval, maar eerder om een poging diefstal bij een telefoonwinkel te gaan. De winkelruit werd vernield met een baksteen.

21 december