Dordrecht schaft betalen met munten voor parkeren af en moet bijna tweehonderd automaten ombouwen

COLUMN Blafmans wil haar warme mandje in, maar ik besluit dat we een halfuur gaan wandelen

Het is bijna middernacht en ik slof door de binnenstad met een ietwat weerbarstige Blafmans achter me. Eigenlijk, zo wrijft ze me op die manier in, was ze liever in haar warme mandje blijven liggen. Dat wist ik al, omdat ze na haar late avondplasje, op een metertje of 20 van ons huis, geen stap meer wilde zetten.

13 oktober