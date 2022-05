Dordrecht Pride ‘diep geraakt’ door nieuws over in elkaar geslagen Loraine

Persconferentie Grootscha­lig onderzoek bij Alblasser­dam­se zorgboerde­rij waar het gruwelijk misging

In Alblasserdam is een persconferentie gehouden over de dodelijke schietpartij bij een zorgboerderij eerder vandaag. Daarbij kwamen een vrouw van 34 en een 16-jarig meisje om het leven. Twee anderen raakten zwaargewond. Zij liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

