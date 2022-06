Dordrecht loopt uit voor Wantijpop: EHBO’ers schieten met waterpistolen en horeca doet goede zaken

Hoewel de thermometer 's middags de 30 graden aantikt, is het bij de EHBO rustig. Terwijl Snelle zijn allerlaatste liedje ‘De laatste’ zingt, proberen EHBO’ers gewapend met waterpistolen, sponzen en plantensproeiers om het publiek koel te houden. Het zorgt vooral voor veel lol aan beide kanten.

Zwembaden

Vanwege de voorspelde hitte was de EHBO op alles voorbereid: ventilatoren en zwembaden zijn aangerukt om mensen te kunnen koelen. Het blijkt niet of nauwelijks nodig. ,,Het verloopt niet zo spectaculair als we hadden verwacht’', zegt coördinator Patrick van Reede. ,,We hebben alleen een paar blarenpleisters hoeven te plakken en enkele mensen moeten helpen die een beetje duizelig of misselijk waren. Eigenlijk is het een beetje saai voor ons, maar dat is dus goed.’’

Het wil niet zeggen dat festivalbezoekers het niet warm hebben, want dat hebben ze het wel. Thomas Deurloo (33) laat een EHBO’er een spons boven zijn donkere haren uitknijpen. ,,Ik heb niet heel veel last van de warmte’’, zegt de Dordtenaar. ,,Voor het publiek is dit misschien wel lekker, maar voor de mannen van het licht en het geluid niet. Ik heb zelf vandaag een vrije dag, maar als je in dit weer moet opbouwen en afbreken, loop je helemaal leeg. Nu vind ik het wel lekker en het bier is koud.’’

Quote Het is vooral warm als je tussen veel mensen bij het podium staat. Dan is er geen wind Festivalbezoeker Jacqueline (35)

Bij het watertappunt krioelen mensen om hun flesje te kunnen vullen. ,,Ik had een volle fles van huis meegenomen’’, vertelt Ilse (35) die met leeftijdsgenoot Jacqueline naar Wantijpop is gekomen. ,,Die heb ik net gevuld. We moesten vijf minuten wachten. Het ging wel, maar nog een extra watertappunt was wel handig geweest.’’ Jacqueline voelt de hitte flink. ,,Vooral als je tussen veel mensen bij het podium staat. Dan is er geen wind.’’

Plastic bekers

In het Wantijpark, waar vrijdagavond 14.000 bezoekers op de been waren voor Wantijlive, is het gezelligheid troef. Het vertrapte gras van het festivalterrein bij het Ames-podium ligt bezaaid met plastic bekers, overal lopen en staan bezoekers. De securitymensen staan met de armen over elkaar, want ze hebben niets te doen. Daarentegen werken de mensen van de horeca zich een slag in de rondte. Bier, flesjes water zijn nauwelijks aan te slepen en ook de smoothies met verse aardbeien van Arthur Tuytel uit Alblasserdam blijken een schot in de roos.

Hij is dolblij met het mooie weer. ,,Of ik nu goede zaken doe?’’, herhaalt hij. ,,Je zegt het goed, nu wel. Twee weken geleden stond ik op een festival en daar heeft het twee dagen lang geregend. Ik verkocht bijna niets, nu juist heel veel. Mensen hebben duidelijk behoefte aan wat gezonds naast alle snacks die ze kunnen kopen. Vrijdag had ik nog maar acht bakjes aardbeien over aan het einde van de avond. Vanochtend heb ik driehonderd bakjes gehaald en het gaat opnieuw heel hard.’’

Naast de smoothies heeft Tuytel ook een stroopwafelfiets en een ijsfiets op het terrein staan. De laatste wordt bemand door Frank Verkerk (16). ,,Ik heb het druk, verkoop heel veel ijs’’, zegt de tiener. ,,En de contacten met de mensen zijn leuk. Iedereen is blij.’’

Na Snelle is het de beurt aan Scotch The Band. Daarna treden nog Duncan Laurence, Son Mieux en Goldband. Voor de bezoekers steekt er een frisser windje op die de ergste hitte verdrijft. Wantijpop lijkt niet meer kapot te kunnen.

