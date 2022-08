Dordrecht krijgt speciale wandeltocht mét entertainment tijdens nationale sportweek

UPDATE Slachtof­fer steekinci­dent rijdt eerst naar huis en belt dan hulpdien­sten; vrouw (29) opgepakt

Bij een steekpartij in een woning in Hardinxveld-Giessendam woensdagochtend is een 27-jarige Papendrechter gewond geraakt. Een 29-jarige Hardinxveldse werd later op de dag aangehouden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

3 augustus