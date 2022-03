Dordrecht krijgt misschien ‘gewoon’ weer een coalitie van vier partijen (maar vijf is waarschijnlijker)

Dat zegt GroenLinks-lijsttrekker Chris van Benschop. ,,Natuurlijk gaan we praten, maar het is ook weer niet zo dat het logisch is. We hebben allebei een heel ander geluid: wij zijn links en de VVD is meer op rechts geörienteerd. We zijn geen twee partijen die als een natuurlijke aanvulling op elkaar voelen. We moeten echt op inhoud gaan kijken of we er samen uit kunnen komen.’’