Dordrecht geniet op vertrouwde wijze van Koningsconcert op Statenplein

Kantoor Schokbeton heeft oude, indu­striële charme terug: ‘Het was compleet uitgewoond’

Hoe langer projectontwikkelaar Ad Roos van Fred Developers met het voormalige Schokbeton bezig is, hoe enthousiaster hij wordt. Waar het kantoor aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht al gerestaureerd is, komt er nog meer moois bij.

26 april