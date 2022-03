Dordrecht energieneutraal in 2050: ‘Wekt de indruk dat we nog veel tijd hebben, maar dat hebben we niet’

column Website CU-SGP straalt rust uit en is helder van toon

Dit zijn wij en dit vinden wij belangrijk. Duidelijker kan het eigenlijk niet en dat is dan ook precies het begrip - duidelijkheid dus - dat mij is blijven hangen na het bestuderen van de website waarmee de ChristeUnie-SGP zich, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, aan de stemgerechtigden op dit eiland presenteert.

3 maart