Dordrecht blij met studenten: ‘Bedankt dat jullie voor Dordt hebben gekozen’

Klachten over boot met 170 vluchtelin­gen in Dordt: ‘De vraag is of we een andere locatie kunnen vinden’

Voor de boot met zo’n 170 Oekraïense vluchtelingen in Dordrecht zoekt de gemeente een nieuwe plek. Een aantal bewoners van de Lange Wantijkade klaagt over de boot voor de deur, die al vanaf het voorjaar hun uitzicht belemmert. ,,De vraag is of we een nieuwe geschikte plek kunnen vinden.’’

24 augustus