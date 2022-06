Dordrecht Academy: genoeg vooraanmeldingen om te starten met alle opleidingen

Met de komst van Dordrecht Academy gaat een langgekoesterde wens voor een eigen hogeschool in vervulling. Juist nu is de behoefte aan praktisch geschoold personeel groot. De associate degree-opleidingen zijn samen met bedrijven in de regio opgezet.



,,Het goede nieuws is dat alle opleidingen in september kunnen starten’’, zegt woordvoerder Nina Boons. ,,We merken wel, net als andere hbo-opleiders in Nederland, dat het aantal vooraanmeldingen wat achterblijft bij onze verwachtingen.’’



De opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional was ‘direct een succes’. ,,We starten zelfs met twee klassen. Bij de technische opleidingen zien we minder aanmeldingen dan gehoopt, maar we hopen nog op een lichte stijging van deeltijders voor deze opleidingen.’’