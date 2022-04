Dordrecht aan de Seine: ‘Ferdinands is een Franse brasserie om over naar huis te schrijven’

Net buiten het centrum, in een straat met enkel woonhuizen, pikken we het restaurant er zo uit; een klein maar fijn terras verraadt de locatie. We worstelen ons door het zware tochtgordijn en komen duidelijk binnen in een Franse brasserie: veel donker hout, glas in lood, witte (papieren) tafelkleden, vers gepoetste wijnglazen op tafel en oude foto’s aan de muur.