Door logeerpartij van de dieren kan kinderboerderij in Zwijndrecht worden vernieuwd

Niets staat vernieu­wing Kiboehoeve nog in de weg, miljoenen­ver­bou­wing begint volgend jaar

Nu de gemeenteraad van Zwijndrecht unaniem akkoord is gegaan, staat niets de vernieuwing van kinderboerderij Kiboehoeve nog in de weg. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 begonnen kan worden met de bijna volledige vernieuwing van de geliefde Kiboehoeve.