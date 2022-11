Door gigantische drukte barst egelopvang uit zijn voegen: ‘Help, we komen hokken tekort’

Het is momenteel ‘gigantisch druk’ in de egelopvang in Papendrecht. Nog even en er is een hokkentekort. ,,Help!”

Op sociale media spreken ze van een ‘extreem druk egelseizoen’. ,,Momenteel vangen we egels op uit acht van de twaalf provincies. Er is vorige week zelfs een egel binnengebracht die 126 kilometer van ons vandaan gevonden werd. We zijn met spoed op zoek naar nieuwe hokken waar we egels in kunnen huisvesten.” Daardoor ontstaan snel een hokkentekort. ,,Kun jij ons helpen met een kleine donatie, zodat we extra hokken kunnen aanschaffen? Iedere bijdrage is welkom.”

Er worden jaarlijks bijna duizend egels opgevangen in Papendrecht, in de opvang naast de kinderboerderij aan de Admiraal de Ruyterweg. Het is een van de grootste Egelopvangcentra in Nederland, de grootste in Zuid-Holland. Verzwakte egels komen niet alleen uit de regio, uit heel het land.

De opvang richt zich op het opvangen en verzorgen van zieke egels. ,,De egels die wij opvangen kunnen door ziekte of letsel niet zelfstandig leven in de natuur. Dit kunnen ook jonge egels zijn die geen moeder meer hebben en door ons grootgebracht moeten worden.” Zodra de verzwakte egels beter zijn, worden ze weer uitgezet in de natuur.

Volledig scherm Opvanghokken voor egels elders in het land. © Pix4Profs/Peter Braakmann

