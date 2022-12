Dooi of niet, hier wordt stug doorgeschaatst

Op het terrein van tennisvereniging TOP in de wijk Oostpolder is sinds een week een ijsbaan opgebouwd die zeven dagen per week geopend is voor diegenen die het schaatsen niet kunnen missen. Het was jaren gebruik dat zo'n baan in de kerstvakantie te vinden was bij winkelcentrum De Meent, maar vanwege de coronacrisis kon het twee jaar niet en deze keer was het volgens de organisatie te duur.