Doodrijder tienermeiden Esmee en Ilse vecht veroordeling aan, net als het OM

RECHTSZAAK Ouders kregen verwoes­tend telefoon­tje op vakantie: ‘Konden niet geloven dat dochters waren veronge­lukt’

Hij reed 93 kilometer per uur, waar hij 30 mocht. Spoedde door rood en klapte zonder te remmen op Esmee (19) en Ilse (18). Zij overleefden het niet. Tegen Abdelghafour El B. (25) is vandaag in de rechtbank 10 jaar cel geëist. Huilend spraken de nabestaanden over de intense pijn: ,,We waren op vakantie toen we vernamen dat onze dochter niet meer leeft. We hebben gegild, geschreeuwd, gevloekt en gehuild. Dit kon toch niet waar zijn.”

17 oktober