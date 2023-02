Doneer warme trui bij Stadsbibliotheek

Afschaffen van de gratis fiets op MerwedeLingelijn? Lezers zeggen: ‘Hier moet ingegrepen worden’

Het gratis meenemen van de fiets was jarenlang een visitekaartje van de treinverbinding tussen Dordrecht, Gorinchem en Geldermalsen. Maar vanaf dit jaar moet er betaald worden. Vijf euro per ritje. We vroegen in De Kwestie onze lezers naar hun mening. ‘Laat de NS deze verbinding maar over nemen!’

7 februari