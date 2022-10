Domper voor ex-prof Marco Boogers en zijn vrouw: Elton G. vrijgesproken van Rolex-roofoverval

Zorgen bij ouders over leerlingen­ver­voer: ‘Moet ik ’m straks zelf brengen? Dat is geen doen’

Ouders maken zich zorgen over hoe het verder moet, nu vervoerder Maasstad per 1 november stopt met het leerlingenvervoer in de Drechtsteden. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een oplossing voor de 245 kinderen die er gebruik van maken.

