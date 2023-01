Dominee Hester nieuwe dominee in Woerden: ‘We gaan een duizendpoot missen’

DORDT EIGEN-AARDIG Mooi ‘Utrechts’ doek (gekocht voor ruim 11.000 euro) blijkt schilderij van Dordrecht te zijn

Je zult maar een mooi schilderij van de Gaardbrug in Utrecht van de Dordtse schilder Johannes Rutten op een Sothebys-veiling gekocht hebben voor meer dan 11.000 euro (alweer 15 jaar geleden) en dan wordt er vandaag in een Dordtse historische rubriek zomaar geschreven dat het helemaal niet Utrechts is, maar Dordrecht.

