Doet Dordt genoeg om het jongeren naar de zin te maken? Of zit er niets anders op dan hen de stad uit te jagen op Koningsdag?

COLUMN Scheffers­plein in een dulle winter­slaap… da’s toch zonde?

Onze ‘huishistoricus’ Jaap Bouman schreef in zijn wekelijkse en veelgelezen rubriek Dordt Eigen-Aardig een boeiend verhaal over het nu 170 jaar oude Scheffersplein… een plein dat eigenlijk méér is dan louter het horecaplein dat het nu is, want stiekempjes toch echt nog altijd een brug. Ik bedoel… zit u daar lekker een biertje te drinken, weet dan dat u eigenlijk ‘op’ de Voorstraathaven zit.