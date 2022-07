Dit waren de populairste voornamen in Dordrecht in 1880

indebuurt Toen in Dordt: dit deden we tijdens de zomermaan­den

Knikkeren, zwemmen in de vijver van het Wantijpark, tikkertje spelen op verlaten schoolpleinen, kikkervisjes vangen in de sloot. In de zomer werd er in Dordrecht altijd wel iets bedacht om te doen. Kijk maar naar deze foto’s uit den ouden doosch.

17 juli