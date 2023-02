Dit politieteam neemt ‘coffee with a cop’ heel serieus en heeft vanaf nu een speciale koffiekar

Die staat dinsdag 7 februari op De Meent in Papendrecht. Donderdag 9 februari hopen de agenten veel mensen te spreken op de markt bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht.

De koffiekar beleefde afgelopen week haar primeur op de Sophiapromenade in het winkelcentrum van de Ambachtse nieuwbouwwijk De Volgerlanden. Wijkagenten nodigden in het verleden wel vaker burgers uit voor ‘coffee with a cop’, maar dat gebeurde doorgaans in horecagelegenheden.