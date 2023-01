Dit jaar veel minder vernield in Alblasserdam tijdens jaarwisseling: ‘Rustig verlopen’

De gemeente Alblasserdam heeft inmiddels ook de schade opgenomen van de jaarwisseling, en die is een stuk minder dan vorig jaar. ‘We kunnen dus stellen dat deze jaarwisseling rustig is verlopen.’

Er werd voor 4.500 euro aan schade aangericht. Een aanzienlijk lager bedrag dan vorig jaar in het Damdorp, toen was het 19.900 euro. ,,We kunnen dus stellen dat deze jaarwisseling rustig is verlopen”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Het zijn voornamelijk verkeersborden en afvalbakken die beschadigd zijn geraakt.”

Eerder werd al bekend dat in Dordrecht voor een kleine 20.000 euro aan schade is aangericht. Vorig jaar ging het nog om meer dan een halve ton. Vooral afvalbakken en ondergrondse containers moesten het ontgelden (13.000 euro). Ook is er schade aan verkeersborden en palen (6.600 euro). De gemeente roept inwoners op beeldmateriaal van vernielingen te delen met de politie. ,,Het blijft onacceptabel dat er ieder jaar schade wordt toegebracht aan publiek eigendom. Dit geld kan in deze tijden veel beter besteed worden. We zullen de schade proberen te verhalen”, aldus burgemeester Wouter Kolff.

Andere gemeenten in de regio

Ook in Zwijndrecht lijkt de vuurwerkschade dit jaar mee te vallen. ,,Al is iedere euro schade er één te veel”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Vorig jaar werd er voor 43.000 euro vernield, nu bedraagt de schade 12.500 euro. En in de gemeente Sliedrecht is er dit jaar voor 15.000 euro schade aan verkeersborden, prullenbakken, vuilcontainers en straatkolken, al kan dat bedrag nog oplopen. In Molenlanden staat er - wat betreft schade rond de jaarwisseling - 10.950 op de teller. En in Papendrecht 4.631 euro. De cijfers van Hendrik-Ido-Ambacht zijn nog niet bekendgemaakt.

