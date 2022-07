Dit is waarom patiënten achterstevoren worden vervoerd in een ambulance

RECHTSZAAK Dordtse hielp bij uitkerings­frau­de vakantie­vie­ren­de arbeidsmi­gran­ten: ‘Dacht écht dat ze in Nederland waren’

Terwijl ze zelf al lang en breed waren teruggekeerd naar thuisland Polen of daar vakantie vierden, behielden talloze arbeidsmigranten toch hun werkloosheidsuitkering. Met hulp van tussenpersonen voldeden ze aan hun sollicitatieplicht en ontvingen zo ten onrechte elke maand hun geld. Eén van die helpers bij de fraude was volgens het Openbaar Ministerie de 45-jarige Monika H. uit Dordrecht. Ze stond maandag terecht. ,,Ik dacht écht dat ze in Nederland waren.’’

