Dit is waarom de vuurwerkshow in Dordrecht als een van de weinige wél doorging

Daglicht toont bizarre schade aan verwoeste boerderij in Zwijn­drecht: ‘Dit is toch verschrik­ke­lijk?’

Er is geen voorbijganger die niet even stopt bij de smeulende resten van wat ooit een monumentale boerderij was. Het is de dag na de brand die de voormalige boerderij 't Hoff in Zwijndrecht volledig verwoestte. Bij daglicht is pas écht goed te zien wat de schade is. ,,Dit is écht verschrikkelijk.’’

13:40