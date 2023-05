Dit is het programma in het amateurvoetbal: mooi pinksterweekeinde voor drie regioclubs?

DE KWESTIE Klimaatneu­tra­le wedstrijd FC Dordrecht prima idee of kan de club zich beter druk maken over het voetbal?

Het Matchoholic Stadion in Dordrecht was vrijdag de plek waar voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse betaald voetbal een klimaat neutrale wedstrijd werd afgewerkt. Een goed idee van FC Dordrecht? Aandacht vragen voor duurzaamheid? Of kan de club, nummer 18 in de Keuken Kampioen Divisie, zich beter druk maken om de resultaten op het veld?