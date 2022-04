Dit is er op Koningsdag, maar ook op de dag ervoor, allemaal te doen in Dordrecht

Het kan eindelijk weer: Koningsdag vieren als vanouds. Niet alleen op woensdag 27 april, ook de dag ervoor is het al feest in Dordrecht. Naast de georganiseerde activiteiten in de wijken is de binnenstad een en al levendigheid. Lees hier wat er allemaal te doen is.

Op dinsdagavond zijn de eerste festiviteiten. Op het Statenplein begint om 18.00 uur het gratis Koningsconcert, dat tot 22.00 uur duurt. Mocht dat een te vroege afsluiting van de avond zijn, dan zijn er nog verschillende locaties om het feestje voort te zetten.

Kazerne Dordrecht viert feest tijdens zowel koningsnacht als op Koningsdag zelf. Op dinsdagavond is daar Kings Night Kazerne Team Rush Hour. Tickets koop je op de website of aan de deur. In het Dolhuis begint om 21.00 uur de gezelligheid met onder andere een Dordtse coverband en bij Luca is er vanaf datzelfde tijdstip een dj.

Feest op Koningsdag zelf

Op Koningsdag is er een Oranjemarkt tussen de Grotekerksbuurt richting de Visstraat en op de Sarisgang. Het is geen vrijmarkt, dus de kraampjes moeten van tevoren gehuurd worden. Bij het gedeelte Nieuwstraat, Hofstraat, Vriesestraat en Vrieseplein is plek vrijgemaakt zodat de bewoners daar wat spullen voor hun deur kunnen verkopen.

Elders is er wel een vrijmarkt; de gebruikelijke kindervrijmarkt in de Kloostertuin. Deze is er woensdagmiddag tot 17.00 uur. Op het Statenplein is tussen 13.30 uur en 16.30 uur De Oranjebandshow. Meerdere korpsen treden daar op.

Met knal de dag uit

De festiviteiten op Koningsdag worden knallend afgesloten op het Drierivierenpunt. Bij het Groothoofd vindt in samenwerking met de buurgemeenten Papendrecht en Zwijndrecht een vuurwerkshow plaats vanaf een ponton. De show begint om 22.30 uur. Woensdagnacht is er een ‘afterparty’ in de Kazerne en bij poppodium Bibelot staat er dan een 16 plusfeest op het programma: Brandalarm.

Volledig scherm Een eerdere vuurwerkshow in Dordrecht. © Rinie Boon

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.