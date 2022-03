Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Papendrecht

Papendrechts Algemeen Belang (PAB) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen een flinke tik gekregen. De coalitiepartij duikelt volgens de voorlopige uitslag van negen naar vijf zetels. Onafhankelijk Papendrecht (OP) profiteerde en verdubbelt het zetelaantal vermoedelijk van twee naar vier. De opkomst viel tegen in Papendrecht. Die bleef steken op 47,5 procent, vijf procent minder dan in 2018.

De verkiezingscampagne verliep voor PAB allesbehalve soepel. Niet alleen kon de partij eind vorig jaar de negende raadszetel niet meer invullen, ook volgde een frontale botsing in de aanloop naar de verkiezingen. Raadslid André Stremler beschuldigde fractiegenoot Margré van Wijngaarden van belangenverstrengeling, omdat haar broer financieel wijzer zou worden van een mede door haar genomen beslissing. Van Wijngaarden stelde op haar beurt dat Stremler enkel tot doel had haar te beschadigen. Stremler zegde inmiddels zijn lidmaatschap op.

Niet veel wonden

Voor lijsttrekker Arno Janssen van PAB was het mede daarom geen verrassing dat zijn partij flink inlevert. ,,Maar ik lik niet veel wonden’', zegt hij. ,,Als coalitiepartij maak je handjes vuil en kun je niet het oppositionele geluid laten horen zoals OP dat deed. Het is niet realistisch om te denken dat je in die situatie verder kunt doorstoten. Maar ik ben blij dat we de grootste partij blijven en dan pak je ook in de vorming van een coalitie de lead.’’

Volledig scherm Arno Janssen kijkt gespannen naar de uitslagen van de verkiezingen in Papendrecht. Zijn partij PAB verloor volgens de voorlopige uitslag liefst vier zetels. © Mathieu Veltman

Onafhankelijk Papendrecht kwam uit op ruim 15 procent van de stemmen, bijna twee keer zoveel als vier jaar geleden en won dus twee zetels. ,,De winst is enorm’’, prijst lijsttrekker Ruud Lammers zich gelukkig. ,,Ik denk dat we op eigen kracht gewonnen hebben met een inhoudelijk sterk programma. Onze actie tegen de woontoren van dertig meter naast het gemeentehuis zal ons ook stemmen hebben opgeleverd. Wij willen in plaats daarvan een cultureel centrum.’’

Samenwerking

PAB vormt nu samen met CDA, CU en SGP de coalitie, maar die partijen hebben volgens de voorlopige uitslag nog slechts een minimale meerderheid (12 van de 23 zetels) in de gemeenteraad. OP en de VVD staan in de startblokken om mee te regeren. ,,Wij hebben geen goede band met PAB’’, zegt Lammers. ,,Zij zijn conservatief, OP progressief, maar we staan open voor samenwerking. We zijn ook geen voorstander van een dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar willen graag een kernprogramma met zaken waar we het wel over eens zijn. We moeten zoeken naar wat ons bindt. Voor ons is belangrijk dat alle culturele instellingen onder één dak komen, er een goed jongerenbeleid komt en meer participatie van inwoners.’’

Volledig scherm Ruud Lammers van OP glundert. Zijn partij verdubbelt het zetelaantal. © Mathieu Veltman

De VVD boekte ook winst, maar lijsttrekker Sophia Keizer vond het te weinig om écht blij te zijn. ,,Het is een mooi resultaat, maar ik loop nog niet de polonaise’’, zei ze. ,,We hebben tijdens de campagne erop ingezet om de ‘bankplakkers’ ook naar de stembus te krijgen.’’ Dat verliep niet zoals de partij had gewenst, gelet op de relatief lage opkomst.

Betrouwbare partners

VVD is een van de kandidaten voor een plek in de coalitie. Volgens Keizer is een aantal doelen van OP ‘niet realistisch’, al sluit ze een samenwerking met die partij ook niet uit. ,,We moeten de komende tijd betrouwbare partners vinden. Uiteindelijk gaat het erom wat het beste is voor Papendrecht.’’

Het CDA en ChristenUnie kwamen ook net uit boven tien procent van de stemmen. D66, SGP, PvdA en GroenLinks bleven steken op 8 tot 6 procent van de stemmen.

Bekijk hier de uitslagen van alle gemeenten in de Drechtsteden en Molenlanden.

Volledig scherm Stembureau Wilgendonk in Papendrecht. © Amy van den Berg/AD

